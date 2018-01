Após criticar mensalão, Alckmin divide palanque com Valdemar Costa Neto

Roberto Almeida, de O Estado de S. Paulo



O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disparou críticas nesta segunda-feira, 4, ao esquema do mensalão. Nas duas agendas do dia, em Itaquaquecetuba e Carapicuíba, na região metropolitana da capital, ele tratou o relatório da Polícia Federal, divulgado no fim de semana pela revista Época, como uma “confirmação” do escândalo que atingiu o governo federal.

Em Itaquaquecetuba, no entanto, Alckmin passou por uma saia justa. Ele dividiu palanque com um dos réus do mensalão no Supremo Tribunal Federal, o deputado Valdemar Costa Neto (PR). “Ele é representante da região, do Alto do Tietê. Cabe à Justiça encerrar esse processo definindo as possibilidades”, emendou o tucano à Rádio Jovem Pan, após o evento.

