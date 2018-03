Após consulta em São Paulo, Dilma retorna a Brasília

Tânia Monteiro, de O Estado de S.Paulo

A presidente Dilma Rousseff deixou São Paulo às 11h desta segunda-feira, 2, e está retornando a Brasília. O Palácio do Planalto informa que a agenda de trabalho da tarde desta segunda-feira foi suspensa e a presidente deverá definir quais os compromissos que cumprirá hoje somente quando chegar à capital federal. A chegada dela à Brasília está prevista para as 12h20.

Dilma esteve em São Paulo no final de semana em consulta no hospital Sírio Libanês, para tratar de uma pneumonia. Na semana passada ela chegou a cancelar diversos compromissos, por conta da indisposição gerada pela doença. Um dos compromissos que estava agendado para esta segunda era uma reunião com o secretário da Aviação Civil, Wagner Bittencourt.