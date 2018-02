Após caminhada pelo Brás, Paulinho da Força (PDT) receberá ministro do Trabalho para ato de apoio à sua candidatura

estadão.com.br

O candidato do PDT à Prefeitura de São Paulo, Paulinho da Força, recebe na próxima segunda-feira, 9, o ministro do Trabalho, Brizola Neto, para um almoço de apoio à sua candidatura em uma churrascaria na Avenida 23 de Maio, no Paraíso, região sul da capital. Brizola Neto poderá ser o primeiro ministro do governo Dilma a declarar apoio a um candidato na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 6, Paulinho iniciou sua campanha com uma caminhada pela região do Brás acompanhado de cerca de 100 pessoas, entre militantes do partido e integrantes da Força Sindical, órgão do qual licenciou-se da presidência em maio. No ato, ele discursou sobre educação e defendeu o fim da progressão continuada nas escolas públicas da capital.

Paulinho não conta com nenhum partido coligado em torno da sua candidatura e terá o quinto maior tempo de televisão (1min 48seg).

(Com Débora Álvares, de O Estado de S. Paulo)