Após ano cheio, Eduardo Campos sai de férias

Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

Depois de um ano carregado de articulações, incluindo a que conseguiu emplacar a mãe, Ana Arraes, numa vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB-PE), sai de férias. Parte na segunda com mulher e filhos para giro por Turquia, Inglaterra e França.

Campos volta só no dia 28, quando mergulha nas tratativas com o PSD, de Gilberto Kassab, para a eleição de 2012. O prefeito paulistano sonha com o apoio do governador ao seu projeto de sucessão em São Paulo.