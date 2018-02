Após ajudar na campanha, Padilha retorna ao trabalho

Rosana de Cassia, de Brasília

Depois da vitória de Dilma Rousseff (PT) na disputa para a sucessão presidencial, Alexandre Padilha retorna para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ele estava de férias desde 7 de outubro, para ajudar na campanha de Dilma.

A partir de desta segunda-feira, 1º, segundo despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Diário Oficial da União, Padilha retorna ao trabalho. Despacho de outubro sinalizava que ele deveria retornar no dia 5 de novembro, mas Padilha já está na ativa a partir de hoje.