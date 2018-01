Após 17 anos de espera, disputa por terra indígena pode chegar ao fim

Roldão Arruda, de O Estado de S. Paulo

Iniciado há quase 17 anos, o processo de demarcação da Terra Indígena Itaoca, no município de Mongaguá, litoral paulista, pode estar chegando ao fim. A 2.ª Vara Federal de Santos acaba de divulgar que foram julgados improcedentes os pedidos formulados por um fazendeiro que movia ação contra a Fundação Nacional do Índio (Funai), pedindo a anulação do processo de demarcação da área reivindicada pelos índios guaranis.

A definição daquela terra indígena começou a ser feita em 1994. Passaram-se sete anos, porém, para que o governo publicasse o decreto homologando a área e autorizando o processo de demarcação. Quando ele foi finalmente iniciado, em 2001, um fazendeiro que teve parte de sua parte desapropriada recorreu à Justiça. Alegou que a terra não pertencia à comunidade indígena e também contestou o processo administrativo de demarcação, alegando que não fora citado pessoalmente.

Na sentença divulgada agora, dez anos após o início da ação, o juiz federal Marcelo Souza Aguiar julgou os dois pedidos improcedentes. Ele concluiu, a partir das provas apresentadas nos autos, que “o autor teve ciência do processo de demarcação” e que não é proprietário da terra em disputa. Segundo um parecer da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), a matrícula legal do imóvel apresentada ao Judiciário não respeitou os limites da transcrição da qual derivou. “Houve acréscimo de área no segundo registro de propriedade”, observou o juiz.

A Terra Itaoca é formada por quase 500 hectares, numa região montanhosa, no interior da Mata Atlântica. A área questionada na Justiça corresponde a uma pequena parcela do total, em torno de 50 hectares. Segundo o fazendeiro, há mais de 70 anos eles fariam parte de sua propriedade, que abrange aproximadamente 900 hectares, destinados à produção de banana.

O proprietário ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Federal. Mas, segundo especialistas, a possibilidade de reverter a decisão é pequena, principalmente por causa do laudo do Itesp, sobre o erro na demarcação da propriedade. Para o procurador da República Antonio José Daloia, que acompanhou o caso desde o início, a sentença constitui “importante decisão para a comunidade indígena, pois a demarcação da terra é vital para possibilitar a sobrevivência da atual e das futuras gerações, segundo os usos, costumes e tradições indígenas”.