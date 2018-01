Posse na Assembleia 3: Apoio do PT ao PSDB não surpreende, diz deputado do PDT

Daiene Cardoso e Gustavo Uribe

Voz isolada no PDT, o deputado estadual Major Olímpio disse há pouco que não se surpreendeu com a posição da bancada do PT de apoiar a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Barros Munhoz (PSDB). De acordo com o parlamentar, que participa neste momento da cerimônia de posse na capital paulista, PT e PSDB dialogam na distribuição de cargos da Casa há muitos anos. “Na distribuição de cargos, eles são parceiros há muito tempo. Não me estranhou em absolutamente nada, já ocorreu em outros inícios de legislatura”, afirmou.

O deputado registrou nesta terça-feira sua candidatura ao comando da Assembleia Legislativa, algo que não era esperado pela maior parte dos parlamentares, inclusive integrantes do PDT. Olímpio negou que a candidatura tenha sido decidida em cima da hora e disse que resolveu registrá-la por não concordar com a forma de comando da Casa nos últimos quatro anos. “Simplesmente não concordo com o rumo que adotou a Assembleia Legislativa nos últimos anos, não debatendo e não votando projetos de alguns parlamentares e não instaurando CPIs.”

Além de Munhoz e Olímpio, concorre à Presidência da Casa o deputado Carlos Giannazi (PSOL),