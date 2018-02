Estadão.com.br

Apoiadores da causa de João e Janete Capiberibe, que lutam para assumir os cargos de senador e deputada conquistados nas urnas em outubro último pelo PSB do Amapá, fazem nesta segunda-feira, 24, um “twittaço” visando conquistar assinaturas para o abaixo-assinado virtual em favor dos dois mandatos. O tema entrou no TTBrasil – os temas mais comentados no Brasil. O endereço do abaixo-assinado é: www.justicaparaoscapiberibes.com.br