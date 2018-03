Apagão atinge sede do PT e interrompe reunião que decidia corte no Orçamento

Vera Rosa

BRASÍLIA – Um apagão atingiu hoje a sede do PT, em Brasília, e interrompeu a reunião da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária no partido, no momento em que os petistas discutiam os cortes no Orçamento do governo Dilma Rousseff, de R$ 50 bilhões. A falta de luz começou por volta de 13h20 e durou cerca de 50 minutos. Dirigentes do partido aproveitaram, então, o blecaute no prédio, situado no Setor Comercial Sul, e pararam para almoçar.

“De repente gritaram “Fogo” e todo mundo saiu correndo”, brincou o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Quando as luzes se apagaram, os petistas levaram um susto. Todos estavam no auditório do PT e muitos lembraram dos recentes apagões no Nordeste e em São Paulo, que deixaram a presidente Dilma Rousseff extremamente irritada.

A primeira informação a chegar na sede petista foi a de que houve um “princípio de incêndio” causado por curto-circuito no elevador do prédio, que também abriga a Defensoria Pública. Depois, surgiu a versão de “sobrecarga do sistema elétrico”.