Ao PT, Kassab diz que Serra deve se candidatar e terá apoio do PSD

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), teria comunicado à direção do PT que o ex-governador José Serra (PSDB) deve disputar as eleições municipais, informou reportagem da Folha de S.Paulo desta sexta-feira, 17. No encontro, ocorrido na noite dessa quinta-feira, 16, Kassab afirmou que o tucano terá seu apoio na disputa pela prefeitura.

Se confirmada, a entrada de Serra nas eleições acaba com as negociações de alianças entre PT e PSD, que indicaria o vice para o petista Fernando Haddad. O ex-governador não fala abertamente sobre sua candidatura. Kassab, no entanto, teria afirmado ao PT que o tucano cedeu às pressões do PSDB e formalizaria sua candidatura.

Mesmo durante as discussões sobre a aliança com o PT, Kassab já afirmava que apoiaria Serra, caso ele resolvesse participar do pleito. “Todos sabem da minha relação com o ex-governador José Serra, que é pública, transparente. A administração foi iniciada por ele”, disse na quarta-feira, 15, em referência à sucessão de 2006.

Prévias tucanas. A possível confirmação da candidatura de Serra obrigará o partido resolver primeiro a situação dos pré-candidatos da sigla, que insistem na realização das prévias. A votação está marcada para 4 de março e Serra não está inscrito. “Se o Serra resolver ser candidato, ele vai comunicar ao partido, vai comunicar aos pré-candidatos e nós vamos conversar”, afirmou o governador Geraldo Alckmin nessa quinta-feira, 16, depois da reação de militantes à articulação do PSDB para engavetar as prévias.