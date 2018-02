Ao CQC, José Serra negou ser vampiro, mas admitiu ‘apreciar um pescoço de mulher’

O pré-candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, concedeu ao CQC (Tv Bandeirantes) uma entrevista que irá ao ar hoje, às 22h15. O ex-governador de São Paulo participou do quadro “O povo quer saber”, no qual as perguntas são feitas por telespectadores do programa. Serra se negou a responder se já teve algum caso extra-conjugal: chamou quem fez a pergunta de “xereta”.

Questionado sobre “três coisas boas do governo Lula”, o tucano não se desviou. Falou bem do Bolsa-Família, da política econômica durante a crise mundial e o papel do presidente Lula como um “grande comunicador”. Em outra pergunta – “O senhor é um vampiro?”. “Não sou, mas adoro um pescocinho”, respondeu Serra.

Assista a participação do tucano no CQC: