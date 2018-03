Ao comentar declarações de Lupi, Dilma diz que ‘passado simplesmente passou’

Agência Brasil

A presidenta Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira, 10, a jornalistas que “o passado simplesmente passou” ao ser perguntada sobre a declaração do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, de que só deixaria a pasta “abatido à bala”. O Ministério do Trabalho é alvo de denúncias de cobrança de propina a organizações não governamentais.

Segundo ela, o assunto não abala o governo e não há sinal de crise. “Que crise no Ministério do Trabalho?”, indagou.

No último dia 8, o ministro Carlos Lupi deu uma entrevista coletiva em que afirmou que só sairia do ministério “abatido à bala”. Na quarta-feira, 9, após Lupi ter se reunido com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, no Palácio do Planalto, o PDT divulgou uma nota negando que ele tenha desafiado Dilma.

“As declarações do ministro Carlos Lupi durante coletiva, na sede nacional do PDT, não foram de ameaça à presidente Dilma Rousseff ou a quem quer que seja, mas sim um desafio aos acusadores anônimos”, informou a nota do partido.