Anúncio da formação do megabloco movimenta a manhã na Câmara

Denise Madueño, da Sucursal de Brasília

O anúncio da formação do megabloco na Câmara, comandado pelo PMDB e à revelia do PT, movimenta a manhã na Câmara. O presidente da Casa e vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB-SP), está reunido com o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves, e com o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP). Os dois são cobiçam a presidência da Câmara.

Deputados Henrique Eduardo Alves (PMDB) e Cândido Vacarezza participaram de uma reunião com Michel Temer. Foto: Celso Junior/AE

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O líder do PP na Câmara, João Pizzolati, vai discutir a formação do megabloco com os líderes do PMDB, Henrique Eduardo Alves, e do PR, Sandro Mabel. O PP foi incluído no megabloco formado pelo PMDB, PR, PSC e PTB, mas Pizzolati afirma que não chegou a conversar com os líderes.

O líder do PP tinha anteriormente confirmado a formação de um bloco com o PR, mas afirmou que não tinha conversado com os demais líderes.