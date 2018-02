Anúncio da equipe econômica do governo Dilma está marcado para as 16h desta quarta-feira

Rodrigo Alvares

Atualizado às 13h02



De acordo com fontes ligadas à equipe de transição, o anúncio oficial da equipe econômica do governo Dilma Rousseff será feito às 16h desta quarta-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. A presidente eleita, Dilma Rousseff, não deve participar e pode divulgar nota oficial com os nomes. O anúncio será será feito pelos coordenadores da transição José Eduardo Cardozo, José Eduardo Dutra, Antonio Palocci e o vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB).

Devem participar da coletiva o ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmado no cargo; o diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, indicado para a presidência do BC; e a indicada para a pasta do Planejamento, Míriam Belchior. O coordenador da equipe de transição de Dilma, Antonio Palocci, também deve participar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Colaborou Andrea Jubé Vianna