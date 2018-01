Aniversário do PT rende disputa no Twitter

do estadão.com.br

O PT comemora 32 anos nesta sexta-feira, 10, e a festa do partido serviu de motivo para reações contra e a favor à sigla no Twitter. As hashtags #CorruPtosDay e #PT32Anos dominaram o ranking brasileiro de assuntos mais comentados na rede desde a manhã.

Críticas, como “O PT faz aniversário e que paga a conta é você” começaram a surgir já na noite de quinta-feira, 9. No começo da manhã desta sexta, tweets com críticas à corrupção e menções ao aniversário do partido fizeram o termo #CorruPtosDay liderar os Trending Topics do Brasil. Usuários com muitos seguidores e políticos de outras siglas incentivaram a campanha.

Em resposta, filiados e simpatizantes do PT reagiram e colocaram a #PT32Anos no ranking. No início da tarde, o CorruPtosDay continuava em primeiro e a pró PT estava em terceiro. Quando o ranking levava em consideração só o Estado de São Paulo, a #PT32Anos estava em segundo.

O PT vai comemorar os 32 anos da sigla em um encontro nacional em Brasília. A presidente Dilma Rousseff vai comparecer. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá em razão do tratamento contra o câncer na laringe.