Alvo de denúncias, Jaqueline Roriz aparece nos trending topics do Brasil

Lilian Venturini, do Estadão.com.br

A deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF), filha do ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, está nos trending topics do Twitter brasileiro na tarde desta sexta-feira, 4. O nome da deputada ganhou destaque após a divulgação de um vídeo que mostra a deputada recebendo um maço de dinheiro, durante a campanha eleitoral de 2006. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo portal do Estadão.

A reportagem foi publicada às 13h35 e por volta das 15h o nome da deputada já ocupava a quarta colocação da lista dos dez assuntos mais comentados na rede de microposts.

Nas imagens, a deputada aparece ao lado do marido, Manoel Neto, e recebe dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais do DF, Durval Barbosa, delator do escândalo de corrupção conhecido como “mensalão do DEM”. O esquema foi desmantelado pela operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, e tirou o governador José Roberto Arruda do cargo.

A assessoria da deputada informou que ela estava em viagem e não deu retorno sobre o conteúdo do vídeo até a publicação da reportagem. A deputada sempre negou qualquer envolvimento dela e do pai no esquema.

No Twitter, internautas já questionam quem vai assumir o lugar da deputada caso ela venha a sair do cargo. No início desta tarde, o líder do Psol na Câmara, deputado Chico Alencar (RJ), defendeu o afastamento imediato de Jaqueline Roriz da comissão especial de Reforma Política.