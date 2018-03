Aliado de tucanos declara a apoio a Hélio Costa em Minas Gerais

Malu Delgado

O ex-vice-governador de Minas Gerais Clésio Andrade (PR), que no passado disputou eleições em chapas tucanas e foi aliado do ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB), vai declarar hoje o apoio ao candidato do PMDB ao governo, Hélio Costa (PMDB).

Será um apoio dissidente, já que oficialmente o PR decidiu apoiar o afilhado político de Aécio Neves (PSDB), o atual governador Antonio Anastasia (PSDB), que disputa a reeleição.

O anúncio será feito no início da tarde no comitê eleitoral de Hélio Costa, em Belo Horizonte.