Aliado de Kassab, Police Neto avisa que não sai do PSDB

Diego Zanchetta, de O Estado de S. Paulo

Eleito para a presidência da Câmara Municipal de São Paulo com o apoio do prefeito Gilberto Kassab (DEM), José Police Neto afirmou ao Estado que não vai deixar o PSDB. Ele diz que fica para reorganizar o partido na capital. “Eu fico no PSDB, não vou para nenhuma outra sigla”, declarou o tucano, um dos quadros jovens do partido na capital. Police Neto trabalha para tentar articular sua candidatura a prefeito pelo partido.

De olho na disputa ao governo do Estado em 2014, Kassab vem negociando sua mudança de partido desde o ano passado, mas teria optado por criar nova sigla, que se chamaria Partido Democrático Brasileiro (PDB).

O prefeito já contratou dois escritórios de advocacia especializados em legislação eleitoral e está avaliando vantagens e as desvantagens da criação de uma nova legenda. Kassab já foi alertado, por exemplo, que ficará sem tempo de televisão até eleger seus primeiros deputados federais e sem recursos do fundo partidário, o prefeito foi aconselhado a equacionar o problema através de coligações nas próximas eleições. Ainda nesta semana, um grupo de assessores se reunirá para concluir o estatuto do novo partido.