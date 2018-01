Alencar recebe alta e enfrentará rotina de hemodiálises

Gustavo Uribe, da Agência Estado

O médico oncologista Paulo Hoff informou nesta quarta-feira, 16, que o ex-vice-presidente José Alencar recebeu alta no fim da tarde dessa terça-feira, 15, do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde 9 de fevereiro. Alencar retornou nesta manhã ao hospital para fazer hemodiálise, rotina que irá manter a partir de agora três vezes por semana. O quadro de saúde do ex-vice-presidente, de acordo com o médico, é estável. A equipe médica concedeu alta ao paciente após inúmeros pedidos de Alencar de retornar para sua residência em São Paulo.

Desde o fim de fevereiro, os médicos já falavam em uma expectativa de alta, mas ainda não tinham data definida. O ex-vice-presidente foi internado devido a um quadro de peritonite, infecção na membrana que protege a cavidade abdominal. Alencar, que luta contra um câncer há 13 anos e já passou por 17 cirurgias, havia recebido alta pela última vez do Sírio-Libanês no dia 25 de janeiro, quando foi homenageado com a entrega de medalha da Prefeitura de São Paulo no aniversário da capital paulista.