Alckmin vai transferir secretarias para o centro de São Paulo

Roberto Almeida

O governador eleito Geraldo Alckmin (PSDB) trabalha a todo vapor para trazer mais órgãos do governo paulista e secretarias para o centro de São Paulo. Ele acredita que pode aumentar a circulação de pessoas em áreas deterioradas e poupar dinheiro gasto com aluguel de imóveis em regiões mais nobres. Analisa um maço de papéis com as possíveis mudanças, mas não abre quais serão.

Alckmin deu hoje pela manhã, como exemplo, a Secretaria Estadual da Habitação. “Gastavam mais de R$ 680 mil com aluguéis de duas torres”, observou. Atualmente, a secretaria ocupa um dos andares do Edifício Cidade, na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo. Alckmin fez a transferência da pasta durante sua primeira gestão.