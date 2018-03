Alckmin transfere comando do Detran-SP para Secretaria de Gestão Pública

Gustavo Uribe

SÃO PAULO – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira, 21, que o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) passará ao comando da Secretaria de Gestão Pública e que a nova estrutura da autarquia será definida até a próxima semana. No primeiro dia útil do seu governo, Alckmin assinou decreto para a criação de uma comissão que estudaria as mudanças no Detran.

O governador explicou que a estrutura deixará ser gerida pela Secretaria de Segurança Pública, o que segundo ele irá liberar cerca de 1.000 policiais, entre delegados e escrivães, para a atividade policial. O governo de São Paulo ainda não anunciou quem passará a exercer essas funções no Detran. De acordo com Alckmin, o Detran passará a atuar em meio eletrônicos, dispondo, por exemplo, da emissão de documentos pela internet.