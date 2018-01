Alckmin sobre Dilma: ‘Nós torcemos muito por ela’

Leonencio Nossa

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta quarta-feira, em entrevista no Palácio do Planalto, que o seu Estado será parceiro do governo de Dilma Rousseff. Ao ser questionado sobre a postura discreta da presidente, chegando a ser comparada como ele a um “picolé de chuchu”, Alckmin riu e afirmou: “Nós torcemos muito por ela, por seu trabalho. Ela tem conhecimento de Estado e de gestão. São Paulo será um parceiro deste trabalho”.

Ao contrário dos demais governadores que já estiveram com a presidente, Alckmin falou com a imprensa no salão nobre do Planalto, organizada pela Secretaria de Imprensa da Presidência. Os outros governadores que já estiveram com a presidente deram entrevista no térreo do prédio. Além disso, a todo momento, o governador paulista fez questão de ressaltar que suas posições contam com o apoio de Dilma, numa tentativa de reforçar essa parceria manifestada por ele.