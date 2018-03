Alckmin sobre derrota na prefeitura de SP: ‘Eleição não se ganha todas’

André Mascarenhas

O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, atribuiu hoje, em sabatina Uol/Folha de S.Paulo, sua derrota na capital nas eleições municipais em 2008 ao desejo dos eleitores para que ele voltasse a concorrer ao governo do Estado.

“Em 2008, eu andava na rua e as pessoas diziam: ‘daqui a 2 anos o Sr. vai sair governador.’ Eu dizia que não, que iria cumprir o mandato”, disse, ao ser questionado se atribuía a derrota na cidade e a boa colocação nas pesquisas para o governo do Estado, ao fato de ser forte politicamente apenas no interior. “Eleição não se ganha todas.”

Segundo o ex-governador de São Paulo, a fraca performance nas eleições de 2008 lhe serviu como “aprendizado”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tucano aproveito para reafirmar seu compromisso com a região metropolitana de São Paulo e prometeu criar uma secretaria de Desenvolvimento e Gestão Metropolitana.