Alckmin nomeia ex-bancário para Secretaria de Gestão e consolida apoio do PPS à sua campanha

Waldemir Caputo, que dirigiu fundo de pensão do Banespa, substitui Davi Zaia, que será candidato a deputado estadual

Pedro Venceslau

Ricardo Chapola

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), definiu nesta terça-feira, 8, que o ex-bancário Waldemir Caputo será o novo secretário de Gestão de seu governo. Ele vai assumir o cargo no lugar de Davi Zaia, que se afastou da função para se candidatar a deputado estadual. Caputo, filiado ao PPS, ainda não tem data prevista para assumir a pasta.

A troca faz parte de um acordo de Alckmin com o PPS e consolida a participação da legenda na aliança de campanha do tucano à reeleição. O anúncio implodiu o projeto de uma ala da sigla que tentava viabilizar a candidatura do vereador Ricardo Young (PPS-SP) ao governo. O movimento pela candidatura própria do PPS era articulado pela Rede Sustentabilidade, da ex-ministra Marina Silva. “A Rede não vai indicar quem será candidato do PPS. Eles que cuidem dos seus”, disse o deputado Roberto Freire (PPS-SP), presidente nacional do partido.

Caputo fez carreira no movimento sindical dos bancários no período em que foi diretor do fundo de pensão do Banespa. O movimento sindical também foi o berço político do atual secretário de Gestão, Davi Zaia, que também é filiado ao PPS.

O ex-bancário assume a secretaria em um momento de fragilidade. A pasta foi responsabilizada pelo próprio governador por ter divulgado dados errados do IBGE sobre cargos comissionados.