Alckmin minimiza fato de escritórios do governo paulista serem chefiados por tucanos

Roberto Almeida

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), minimizou nesta segunda-feira, 28, reportagem publicada pelo Estado, que mostra como escritórios do governo paulista no interior são chefiados por tradicionais quadros tucanos, transformando-os em braços políticos do PSDB ou de partidos aliados. “São 14 escritórios desse tamaninho, com meia dúzia de pessoas”, afirmouo governador, após participar de evento na capital paulista.

A reportagem tem como base levantamento realizado pelo Estado. De acordo com os dados apresentados, os escritórios da Secretaria de Habitação e da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional têm em sua maioria chefes ligados ao PSDB ou a partidos da base aliada ao governo paulista na Assembleia. São essas representações que acompanham ações nas cidades, facilitam a liberação de verbas para convênois e fazer contatos políticos com as prefeituras das regiões.

Para o tucano, a reportagem é “totalmente equivocada”. “Estão procurando dizer que o governo está gastando, que está colocando pessoas de vinculação partidária. Mas são pessoas extremamente capacitadas que estão lá há muito tempo. A matéria, com todo o respeito, deveria ter ‘caído'”, disse.

De acordo com ele, antes do governo Mario Covas, havia 42 escritórios regionais de governo. Hoje são 14. “Só no Vale do Paraíba tinha em Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos e Caraguatatuba. Covas reduziu para um”, anotou. “O diretor do Erplan (Escritório Regional da Secretaria de Planejamento) de São José (dos Campos) está lá desde a época de Mário Covas. Faz mais de 20 anos. Eu assumi o governo e não troquei ninguém. São estruturas pequenininhas, meia dúzia de pessoas”, disse.