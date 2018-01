Alckmin lança governo itinerante no Vale do Ribeira dia 1º

Roberto Almeida

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 17, após anunciar a transferência do Detran à Secretaria de Gestão, que estará no Vale do Ribeira dia 1º e 2 de abril para relançar o “gabinete móvel”. O tucano já usou essa fórmula em sua gestão anterior (2001-2005) para marcar presença e assinar ações de governo em todas as regiões do Estado. A sede do evento deve ser em Registro, no sul do Estado e à margem da BR-116.

Região mais pobre de São Paulo, o Vale do Ribeira foi escolhido como alvo para a primeira incursão por contar com bolsões de pobreza. Alckmin pretende, com o evento, cravar o lema de sua gestão, de combate à desigualdade social. Haverá, além de serviços à população e assinatura de atos, eventos culturais. O chamado “gabinete móvel” havia sido descontinuado pelo antecessor de Alckmin, o ex-governador José Serra (PSDB).