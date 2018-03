Campanha de Geraldo Alckmin inaugura comitê ‘interativo’

Por André Mascarenhas

O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou hoje seu comitê eleitoral na capital apostando na interação com a militância. No centro da cidade, o espaço com 1.200 m² funcionará como ponto de encontro para que tanto a campanha de Alckmin, como a de seus companheiros de chapa, Aloysio Nunes Ferreira e Oreste Quércia, candidatos ao Senado, possam trocar informações e manter um contato direto com os eleitores.

Localizada no térreo do Edifício Praça da Bandeira, antigo Joelma, a área se somará a um auditório para cerca de 250 pessoas e outros dois andares do prédio, onde já funcionam setores administrativos da campanha, num total de 40 pessoas. Além de Alckmin, as campanhas do presidenciável tucano, José Serra, e de Aloysio e Quércia também ocupam andares inteiros do edifício.

O objetivo de concentrar todos os candidatos da chapa tucana no mesmo espaço é intensificar a troca de informações e unificar a estratégia para eleger Serra e Alckmin. Para isso, a aposta é no contato direto com a militância do partido. “O comitê é um local para interagir e trabalhar com toda militância”, explica o coordenador da campanha de Alckmin, o deputado estadual Sidney Beraldo.

De acordo com ele, o trabalho será dividido em duas coordenadorias: uma para o atendimento da sociedade civil organizada, como sindicatos e entidades de classe, e outra para segmentos sociais específicos, como os movimentos negro, de gays e lésbicas e da 3ª idade. No comitê, a campanha trabalhará abordagens para que esses grupos virem agentes multiplicadores da campanha de Alckmin

“A TV e o rádio são importantes, mas é preciso ter o boca a boca, é preciso ter defensores. Ganha a eleição quem tem defensores no ponto de ônibus, no almoço de domingo, nas igrejas. É esse trabalho que funciona”, resumiu Alckmin em discurso no qual apresentou o comitê.

Site

O evento também lançou o site da candidatura de Alckmin, que funcionará como “porta de entrada virtual” da campanha, segundo o tucano.

Além de Alckmin, Aloysio também discursou. O candidato ao Senado pelo PSDB procurou destacar a importância das ruas na campanha política. “Esse é um lugar de encontros, mas de encontros rápidos e reuniões objetivas. Nosso trabalho deve ser na rua”, ponderou.