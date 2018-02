Alckmin garante participação do PV no governo

Roberto Almeida

Em reunião na manhã desta sexta-feira, 26, com o PV paulista, o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), abriu as portas para que os verdes tenham “participação efetiva” em sua gestão à frente do Palácio dos Bandeirantes. Os verdes pleiteiam a secretaria de Meio Ambiente, Esportes e Assistência Social, mas não há definição sobre qual pasta terão controle.

Durante o encontro, no escritório de transição alckmista, representantes do PV apresentaram ao governador eleito um documento com diretrizes, consideradas pela legenda “mudanças necessárias” para o comando do Estado. Segundo Sidney Beraldo, coordenador de transição e futuro secretário da Casa Civil, o governo irá incorporar as pretensões do PV.

O presidente dos verdes paulistas, Maurício Brusadin, iniciará, a partir da resposta positiva de Alckmin, as negociações de cargos no governo. O principal cotado para a pasta do Meio Ambiente é o ex-candidato ao governo paulista, Fábio Feldmann.

Para Feldmann, o desfecho da reunião, que durou duas horas, garantiu participação do PV no Palácio dos Bandeirantes. Ele nega, no entanto, que tenha havido convite formal para uma secretaria.

“Nunca escondi que fui candidato para levantar a agenda. O importante é que conseguimos mostrar uma proposta mais transversal ao governador. Nós não somos só meio ambiente”, afirmou.