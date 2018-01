Alckmin elogia festa em São Paulo

Gustavo Uribe, da Agência Estado

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, elogiou neste sábado, 5, o carnaval da capital paulista e disse que os cidadãos podem se orgulhar, porque a festa é uma das melhores do País. “O carnaval de São Paulo hoje já pode se ombrear aos melhores carnavais do Brasil”, destacou. O governador chegou às 23h15 ao camarote oficial da Prefeitura de São Paulo no sambódromo do Anhembi.

Alckmin estava acompanhado de sua esposa, Lu Alckmin, e do primeiro-ministro do Timor Leste, Xanana Gusmão, com quem jantou na noite de hoje. O governador disse que esta é a primeira vez que o primeiro ministro vem ao carnaval no Brasil e que ele está maravilhado. “Ele não sabia da dimensão do carnaval”, disse Alckmin. “É uma festa muito alegre, bonita e participativa. E as letras são verdadeiras poesias”, acrescentou.

O governador também estava acompanhado do vice-governador, Guilherme Afif Domingos, e dos secretários de Estado da Casa Civil, Sidney Beraldo, e da Casa Militar, Admir Gervásio Moreira.