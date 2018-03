‘Alckmin é o pedágio, eu sou o caminho’, diz Mercadante

Roberto Almeida

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, deu hoje o pontapé inicial de sua campanha no calçadão central de Osasco, na Grande São Paulo. Sobre um carro de som, discursou por 20 minutos ao lado de Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula (PC do B), candidatos ao Senado em sua chapa.

Mercadante, Marta Suplicy e Netinho participaram de caminhada pelo centro da cidade de Osasco. Foto: Hélvio Romero/AE

Empunhando microfone, associou seu principal adversário, Geraldo Alckmin (PSDB), ao pedágio. “Alckmin é o pedágio, eu sou o caminho”, afirmou o petista, que diz ser possível renegociar contratos com concessionárias e fazer com que o motorista pague por quilômetro rodado, e não por trecho.

Mercadante voltou ainda a prometer dar qualidade de metrô aos trens da CPTM, expandir o transporte ferroviário para o interior do Estado e reforçar a segurança nas escolas.

A todo momento, colou seu discurso à gestão Lula, pediu votos para a presidenciável petista Dilma Rousseff e “uma chance” para governar São Paulo. Em seguida, partiu em caminhada pelo calçadão empunhando a faixa “Para fazer em São Paulo o que Lula fez pelo Brasil”.

Nesse primeiro dia de campanha, Mercadante ainda vai a Jacareí (SP) participar de uma plenária com militantes. À noite, deve comparecer à Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios (Francal), no Anhembi, na capital paulista.