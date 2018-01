Alckmin deve receber Casagrande por royalties do pré-sal

Roberto Almeida, de O Estado de S.Paulo

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), deve receber seu colega capixaba Renato Casagrande (PSB) no início de abril. A procuradoria-geral do Estado, sob orientação do tucano, prepara um seminário sobre a partilha dos royalties do pré-sal e Casagrande teria se mostrado animado com a ideia.

São Paulo quer parceria do Espírito Santo, de Casagrande, e do Rio, de Sérgio Cabral (PMDB), para formar uma “tríplice aliança” e entrar na briga pela compensação financeira. O procurador-geral do Estado de São Paulo, Elival da Silva Ramos, já trabalha para formar tecnicamente procuradores paulistas sobre o tema.