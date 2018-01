Alckmin deve divulgar arrecadação de R$ 40,3 mi na campanha e Skaf R$ 31 mi

Pedro Venceslau

São Paulo – A campanha à reeleição do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), deve informar ao Tribunal Regional Eleitoral uma arrecadação de R$ 40,3 milhões e gastos no mesmo montante. No começo da campanha, o comitê tucano previu um teto de gasto de R$ 90 milhões.

Já o candidato do PMDB, Paulo Skaf, que previu um teto de gasto de R$ 95 milhões, deve informar arrecadação de R$ 31 milhões. Segundo assessores da campanha, o comitê registrou um superávit de R$ 10 mil em dinheiro, que foi debitado na conta do PMDB paulista. Também sobraram R$ 20 mil em materiais de campanha.

A campanha de Alexandre Padilha, do PT, não informou os valores. Os dados pormenorizados com arrecadações e despesas serão divulgados amanhã pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.