“Agora eu estou pedindo autógrafo”, diz Popó

Eduardo Bresciani

BRASÍLIA – Com o mandato em risco com a interpretação do Supremo Tribunal Federal(STF) sobre a posse dos suplentes, o deputado e ex-lutador Acelino Popó Freitas (PRB-BA) está coletando assinaturas para a PEC do deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) que deseja manter a posse pela ordem das coligações e não dos partidos.”Eu que estou acostumado a dar tantos autógrafos agora estou pedindo”, brincou o deputado baiano.

Foto: Dida Sampaio/AE – 03.02.2011

Popó assumiu o mandato no lugar de Mario Negromonte (PP), que assumiu o Ministério das Cidades. Zé Carlos da Pesca (PP), porém, entrou no STF para tomar o lugar do ex-lutador na Câmara com o argumento que o mandato é do partido. O STF tem concedido liminares nestes sentido e 20 cadeiras na Casa podem ser alterados pelas decisões, segundo levantamento do Estado.