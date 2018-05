Agenda: Eventos relembram 50 anos do golpe

Grupos sociais, partidos políticos e instituições programaram atos para lembrar os 50 anos do golpe que depôs o presidente João Goulart, em 1964. Veja os eventos previstos para esta terça-feira, 1º:

Em São Paulo

– Sessão especial da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo sobre o golpe de 1964, das 12 horas às 14 horas. A Câmara fica no Viaduto Jacareí, 100 – 1º andar, no centro.

– A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realiza, às 15h, solenidade para abertura dos trabalhos de identificação das ossadas de Perus.

– Abertura do colóquio Verdade, Memória e Justiça – 50 anos do Golpe, às 18 horas, promovido pela Comissão da Verdade da Unifesp. Os eventos vão se realizar no anfiteatro da Unifesp, na Vila Clementino.

No Rio

– Campanha da Anistia Internacional para revogar a Lei da Anistia, a partir das 10 horas, na Cinelândia

– Ato, às 17h30, em frente ao Clube Militar, na Cinelândia, em protesto contra o golpe.

– Partidos políticos e centrais sindicais fazem a ‘Descomemoração dos 50 anos do golpe militar’. Concentração na Candelária começa às 15h30.

Em Brasília

– Câmara vai reinstalar a Comissão Parlamentar da Verdade, às 14 horas.

– Cerimônia de inauguração do busto do ex-deputado Rubens Paiva no Hall da Taquigrafia, em homenagem ao parlamentar torturado e assassinado pela ditadura, na Câmara, às 17 horas.



Em Salvador

– A Câmara Municipal de Salvador realiza, às 18 horas, audiência publica sobre os 50 anos da ditadura militar e os 45 anos da morte de Carlos Marighella.