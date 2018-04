Julia Duailibi

O ex-governador Aécio Neves (PSDB) voou ontem de Belo Horizonte para São Paulo, onde se encontrou com o presidenciável tucano José Serra. Os dois estiveram reunidos na madrugada no escritório de Serra, em Pinheiros, onde discutiram a indicação de Índio da Costa (DEM-RJ) como vice. A cúpula do DEM também participou do encontro.