Em 2009, Aécio defendeu Lei Seca e uso do bafômetro

O resultado da abordagem do senador Aécio Neves (PSDB-MG) a uma blitz da Operação Lei Seca, no Rio de Janeiro, colocou o tucano no centro do velho debate sobre político dar o bom exemplo. Na madrugada desse domingo, 17, Aécio se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentou a CNH vencida. Em julho de 2009, porém, o senador não só defendeu o rigor da fiscalização, como sugeriu que o motorista não dirija se beber.

As declarações estão em dois vídeos publicados no YouTube, resgatados pelo jornalista Lucas Figueiredo. Ambos são de julho de 2009 e mostram os efeitos da Lei Seca em Minas Gerais. No primeiro, Aécio dá a dica: “Prefiro que alguém passe o carro para alguém que não bebeu do que ser multado e perder sete pontos na carteira”, diz.

Já no segundo vídeo (a partir de 2 min), o senador dá ênfase ao uso do bafômetro: “A saída desses locais [de concentração de festas] serão fiscalizadas com bafômetro. Acho que é uma forma de educar com um pouco mais de vigor”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também

• Aécio é flagrado com CNH vencida e recusa bafômetro em blitz no Rio de Janeiro

• Leia mais notícias de política