Aécio lança repente contra voto nulo e sugere vitória do ‘cabra’

Débora Bergamasco

Para tentar enfrentar os votos nulos, brancos e as abstenções que favorecem a candidatura da presidente Dilma Rousseff, o candidato a presidente Aécio Neves (PSDB) lança nesta quinta-feira, 7, na internet o segundo vídeo, agora mais crítico e explícito, produzido por sua campanha em adesão ao movimento apartidário #Vem Pra Urna, iniciado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A peça apresenta dois repentistas “duelando” em praça pública: um diz que não irá votar e o outro defende a necessidade do voto para o Brasil melhorar. Ao contrário do conteúdo divulgado na semana passada pelos tucanos que era mais sutil ao propor “mudanças”, desta vez, o vídeo recomenda que o eleitor “vote com tudo ligeiro ‘pá’ vê o ‘cabra’ ganhar”.

Ao lançar sua adesão ao #Vem Pra Urna, Aécio declarou que não faria propaganda para nenhum candidato especificamente. Entretanto, o novo vídeo critica a atual condição do país, como nos seguintes trechos: “O Brasil ‘tá’ piorando e eu não voto em ninguém” e “o povo desempregado, o povo ‘tá’ sem sossego, no Brasil, faltando emprego, Deus me livre d’eu votar”.

O verso “Eu quero dizer também que o repente é sangue novo, quem muda é o novo esse Brasil popular” também não contempla Dilma.