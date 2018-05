Aécio escala time ‘ortodoxo’ para economia

Pedro Venceslau e Carla Araújo

Depois de dizer em um almoço com empresários em São Paulo, na segunda-feira, que anunciará seu possível ministério antes da eleição, o senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB à Presidência, revelou ontem que escalou uma equipe de economistas “ortodoxos” para elaborar seu programa de governo na área econômica.

O principal nome do time é o ex-presidente Banco Central Armínio Fraga. Apontado por tucanos como o mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda em caso de vitória do partido, ele tem acompanhado Aécio em eventos com representantes do mercado financeiro da indústria.

Também fazem parte do grupo o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica de FHC, Mansueto Almeida, ex-coordenador-geral de Política Monetária do Ministério da Fazenda também na gestão tucana, e Samuel Pessoa, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas). “Esse grupo é favorável a ajustes duros na economia brasileira”, afirmou André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. Questionado sobre a possibilidade de esse time assumir a equipe econômica em caso de vitória tucana, Aécio despistou. “Não é hora ainda de tratar de ministérios.”