Aécio é um dos donos da rádio proprietária do Land Rover multado em blitz

Karla Mendes, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA – O senador Aécio Neves (PSDB-MG) é sócio da Rádio Arco-Íris Ltda, empresa proprietária do veículo Land Rover usado pelo político mineiro no episódio da blitz que apreendeu sua carteira de habilitação na madrugada de domingo e o multou por recusar-se a fazer o teste do bafômetro. A assessoria de Aécio confirmou que ele entrou na sociedade da rádio, dirigida por sua irmã Andrea, em dezembro de 2010, dois meses depois de ser eleito senador.

Segundo a assessoria, a mãe de Aécio, Inês Maria, que já era sócia de Andrea na rádio, comprou quotas da filha e as repassou ao filho senador. Ele seria sócio minoritário da Arco-Íris, que tem uma franquia da rádio Joven Pan em Belo Horizonte. O Land Rover usado no Rio de Janeiro foi comprado por R$ 340 mil em novembro do ano passado em nome da empresa. No domingo, o político mineiro foi multado em R$ 957,70 por recusar-se a fazer o teste bafômetro e em R$ 191,54 por estar com a carteira habilitação vencida.

Concedida no governo José Sarney, atual presidente do Senado, a rádio funciona em Belo Horizonte no bairro Cidade Jardim, região nobre da capital mineira. A emissora existe desde 1987, quando recebeu a outorga do Ministério das Comunicações, comandado por Antonio Carlos Magalhães. A rádio está registrada com capital social de R$ 200 mil.