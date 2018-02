Aécio diz que ‘oposição será responsável e generosa para com o Brasil’

Eduardo Kattah, enviado a Caeté (MG)

O ex-governador de Minas Gerais e senador eleito Aécio Neves (PDSB) comentou hoje a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pediu a posição não raivosa à presidente eleita Dilma Rousseff. Aécio disse que ao contrário da postura exercida pelo PT, a oposição no governo Dilma será não só responsável e generosa para com o Brasil bem como tem o dever de apresentar uma agenda propositiva que inclui a realização de reformas estruturantes no Congresso Nacional.

“Nós exerceremos uma posição responsável absolutamente atenta e vigoroso na fiscalização das ações do Executivo mas generosa para com o Brasil. O presidente certamente poderá ficar tranquilo porque ele não verá no Brasil neste período um oposição como o PT fez em relação ao presidente Fernando Henrique, propondo Fora FHC, impeachment ou o afastamento do presidente”, disse citando também a posição contrária do PT da votação de “matérias tão relevantes para os brasileiros, como a estabilidade da economia, como o Plano Real, como a Lei de responsabilidade fiscal.”

Em visita ao santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas, Aécio reiterou que pretende no seu retorno ao Congresso Nacional mobilizar o parlamento para construção de uma agenda que vise a aprovação de reformas como a polícia e a tributária.