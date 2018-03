ACM Neto vai propor criação de comissão geral da Câmara para debater mínimo

Marcelo Moraes

O líder do DEM na Câmara, deputado ACM Neto (BA), vai propor, na reunião de líderes que começa daqui a pouco na Câmara, a criação de uma comissão geral da Casa para debater o reajuste do salário mínimo. O líder vai sugerir que se convoque representantes do governo e de sindicatos para ver qual o melhor valor para a proposta. Informalmente, o DEM defende o reajuste para R$ 565, valor abaixo do proposto pela bancada do PSDB, que deseja um aumento para R$ 600, mas acima do aceito pelo governo de R$ 545.