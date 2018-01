ACM Neto vai pedir intervenção no DEM de São Paulo

Marcelo de Moraes, de ‘O Estado de S.Paulo’

O líder do Democratas na Câmara, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), informou ao Estado que pedirá a intervenção do comando nacional do partido no diretório de São Paulo. ACM Neto quer tirar o diretório paulista do controle do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que está deixando o DEM para criar um novo partido, o PSD (Partido Social Democrático).

Para isso, ACM Neto vai aproveitar a realização, na próxima quinta-feira, 24, na reunião da Comissão Executiva Nacional do DEM para apresentar um requerimento pedindo a mudança imediata do comando estadual. O diretório é comandado hoje por Kassab, mas como está instalado em caráter provisório pode ser alterado por uma simples decisão da executiva nacional, sem a necessidade de conocação dos seus membros estaduais. Ou seja, se a proposta for aprovada, terá validade imediata.

“Vou apresentar o requerimento porque precisamos cortar imediatamente sua influência sobre o partido”, afirma ACM Neto.”Temos de tirar o DEM, imediatamente, da influência do político que tem 43% de rejeição na cidade que administra”, acrescenta. Ele também defende que o partido faça oposição ao prefeito em São Paulo.