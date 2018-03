ACM Neto vai a Santa Catarina para segurar Colombo no DEM

Julia Duailibi

O novo líder do DEM na Câmara, ACM Neto, acaba de embarcar para Santa Catarina, onde tem reunião marcada com o governador Raimundo Colombo. Na pauta, a tentativa de unificar o partido e evitar que Colombo abandone o DEM. Também deve participar do encontro o ex-senador Jorge Bornhausen.

Na liderança, Neto tem adotado discurso conciliador. Disse que pretende trabalhar para manter no DEM o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que está prestes a migrar para o PMDB.

O DEM está rachado em duas alas: uma ligada a Neto e ao atual presidente da sigla, Rodrigo Maia (RJ). Outra comandada por Kassab e Bornhausen.