ACM Neto quer ouvir Pertence sobre caso Palocci

Denise Madueño / O Estado de S.Paulo

O líder do DEM, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), incluiu o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Sepúlveda Pertence, no requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, para depor na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. A comissão presidida por Pertence decidiu não apurar a evolução patrimonial do ministro. O requerimento deverá ser votado na reunião da comissão amanhã.

Reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo revelou que o patrimônio do ministro foi multiplicado por 20 em um período de quatro anos. Palocci comprou um apartamento de R$ 6,6 milhões, no ano passado, e um escritório de R$ 882 mil, em 2006, ambos em São Paulo, por meio da empresa Projeto, da qual detém 99,9% do capital. Palocci afirma que os imóveis foram adquiridos com recursos que sua empresa Projeto recebeu no período em que trabalhou com consultoria, quando ele exercia o mandato de deputado federal.