ACM Neto encontra Kassab e diz que conversa foi ‘muito boa’

Eduardo Bresciani e Marcelo de Moraes

O DEM na Câmara, ACM Neto, e o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), encontraram-se nesta quinta, 10, em Brasília. A reunião deveria acontecer em São Paulo, mas o local foi alterado e os dois almoçaram na capital federal. Na saída do encontro, ACM Neto disse que a conversa “foi muito boa”.

A reunião é um gesto de ACM Neto de que o partido não está abrindo mão de Kassab, que articula nos bastidores sua saída do DEM. O líder do partido é do grupo de Rodrigo Maia, presidente da legenda, que está em conflito com o grupo de Kassab e de Jorge Bornhausen (SC). O partido vai eleger seu novo presidente no mês de março.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, o líder do partido na Câmara já procurou o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que também pode deixar o partido. ACM Neto tem feito um discurso conciliador e tenta evitar que o partido perca figuras expressivas.