A semana política: o rescaldo das convenções, a demissão de Tuma Jr. e o Ficha Limpa

Segunda-feira (14/06)

Por Rodrigo Alvares



Tuma fala em injustiça e diz que ‘verdade virá à tona’



Por Vannildo Mendes

Acusado de envolvimento com a um dos chefes da máfia chinesa em São Paulo, o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, foi demitido nesta segunda-feira, 14, do cargo pelo ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto. Em nota, o ministro observou que Tuma Júnior responde a três investigações – na Comissão de Ética da Presidência da República, no próprio Ministério e na Polícia Federal e que, estando fora do cargo, ele “poderá melhor promover sua defesa”.

PT pede à PF investigação de suposto vazamento de dados de vice-presidente do PSDB



Por Denise Madueño

O PT pediu formalmente, hoje, à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar suposto vazamento de dados bancários e fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. As informações sigilosas abasteceriam a campanha eleitoral da candidata petista, Dilma Rousseff, contra o seu principal adversário na disputa, o tucano José Serra, segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Análise Eleitoral: as convenções

João Bosco Rabello analisa a campanha após as convenções partidárias e os próximos passos dos candidatos:

Além dos discursos de Dilma Rousseff e José Serra, a TV Estadão também gravou entrevistas lideranças dos dois partidos, Cândido Vaccarezza (PT) e Arthur Virgílio (PSDB):

Terça (15/06)

Ministro do TSE multa PSDB em R$ 10 mil por propaganda antecipada na internet

Por Mariângela Galucci

O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), multou nesta terça-feira, 15, o PSDB em R$ 10 mil por ter feito propaganda eleitoral antecipada. O advogado José Eduardo Alckmin, que defende o partido e o candidato tucano à Presidência, José Serra, informou que vai recorrer da decisão ao plenário do tribunal.

Frase

“Eles (os banqueiros) têm clareza de que nós vamos manter a estabilidade, porque foi com a estabilidade que a gente cresceu” – Dilma Rousseff

Em greve de fome, Domingos Dutra e Manoel da Conceição dormem na Câmara

Foto: Dida Sampaio/AE

Pelo Twitter, Paulo Maluf conta como venceu R$ 400 em bolão de deputados

Por Rodrigo Alvares



O deputado Paulo Maluf (PP-SP) comemorou na noite desta terça-feira, através de seu Twitter, por ter vencido R$ 400 em um dos dois bolões promovidos pelos parlamentares para o resultado do jogo Brasil X Coreia do Norte.

Quarta-feira (16/06)

PSDB e DEM discutem vice e alianças regionais

Por Marcelo de Moraes

Durou cerca de duas horas, na sede do PSDB, em Brasília, a reunião do presidente do partido, Sérgio Guerra, com o presidente do DEM, Rodrigo Maia. “Avançamos positivamente na conversa sobre indicação do vice”, disse Maia, sem dar mais detalhes.

Em Paris, Dilma tem encontro rápido com Sarkozy

Por João Domingos

Sem os privilégios especiais, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, encontrou-se na tarde de ontem, em Paris, com o presidente da França, Nicolas Sarkozy. No encontro, de menos de meia hora, eles teriam discutido sobre crise econômica, meio ambiente e comércio, sem tocar na compra pelo Brasil dos aviões de caça Rafale, avaliada em R$ 12 bilhões.

Dilma Rousseff passeia pela avenida Champs-Élysées onde olhou lojas acompanhada de assessores e tentou se esconder da imprensa. Foto: Soraia Ursine/AE

Quinta-feira (17/06)

Policial aposentado diz que intenção era grampear Serra

Por Rosa Costa

No depoimento que deu à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, o policial aposentado da Polícia Federal Onésimo Sousa, insinuou mais de uma vez no seu depoimento à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência que gravou a conversa em que assessores da campanha da candidata à Presidência da República Dilma Rousseff lhe pediram que grampeassem o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, seus familiares e amigos e não o de “monitorar” a casa onde está montado o comitê de Dilma em Brasília.

Governo Lula revela seus palpites para a Copa do Mundo

Por Bruno Siffredi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros apresentaram seus palpites para as finais da Copa do Mundo na quarta-feira, 16, no Blog do Planalto, do governo federal. Através de uma apresentação, o usuário do site pode conferir quais equipes cada ministro e o presidente da República acham que chegarão entre as quatro primeiras.

MPE pede multa de R$ 25 mil a Serra por propaganda antecipada

Por Gustavo Uribe

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu no início da tarde da última quinta-feira, 17, mais um pedido de multa ao candidato do PSDB à sucessão presidencial, José Serra, por conta de duas inserções veiculadas em cadeia nacional de TV pelos tucanos no dia 15.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) alega em representação que o presidenciável fez propaganda eleitoral antecipada nas peças e pede a aplicação de punição no valor de R$ 25 mil. No início da noite da terça, 16, o PT impetrou no TSE representação semelhante, sob a alegação de que o PSDB divulgou nas inserções a imagem de Serra com o intuito de “alavancar sua popularidade eleitoral”. O TSE fixa o dia 6 de julho como o início oficial da campanha.

Assista à propaganda partidária do PSDB na TV

Por Jair Stangler

A propaganda partidária do PSDB transmitida em cadeia nacional na última quinta-feira, 17, procurou popularizar a imagem do candidato tucano à Presidência, José Serra.

Sexta-feira (18/06)

Decisão do TSE sobre a Lei Ficha Limpa atinge Paulo Maluf, Arruda e Roriz

Por Felipe Recondo e Mariângela Gallucci

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira, 17, que os políticos condenados por órgãos colegiados antes de sancionada a Lei da Ficha Limpa também estão inelegíveis. As mudanças na lei, portanto, não valem somente para aqueles políticos que forem condenados a partir da sanção e publicação da norma, em 7 de junho deste ano.

Galeria: veja quais políticos podem ser afetados pelo Ficha Limpa

Estado de saúde de petistas piora e acordo do PT põe fim à greve de fome

Por Denise Madueño

Em greve de fome desde sexta-feira da semana passada, o petista Manoel da Conceição Santos, 75 anos, foi transferido para o Incor, em Brasília, depois que o estado de saúde dele piorou na madrugada de hoje. Ele e o deputado Domingos Dutra (PT-MA), de 54 anos, também em greve de fome desde sexta-feira, passaram mal durante a madrugada e foram socorridos no serviço médico da Câmara, onde chegaram inconscientes pela manhã. Os dois receberam soro e já recuperaram a consciência.