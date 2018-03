A semana política: o início oficial da campanha presidencial

Segunda-feira (05/07)

Dilma apresenta ao TSE programa de governo radical e depois recua

Marcelo de Moraes

Uma confusão da equipe de apoio da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, fez com que fosse registrado nesta segunda-feira, 5, no Tribunal Superior Eleitoral, um resumo errado de seu programa de governo. O documento entregue originalmente trazia a defesa de propostas polêmicas, como controle de mídia, taxação de grandes fortunas e a revogação do dispositivo que torna indisponível para reforma agrária qualquer propriedade que tenha sido invadida. No início da noite, o advogado da campanha, Sidnei Neves, foi ao TSE para trocar o documento, substituindo-o por outro sem as ideias controvertidas.

Terça-feira (06/07)

No RS, Dilma Rousseff recebe Medalha do Mérito Farroupilha

Rodrigo Alvares

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha – maior distinção conferida pelo Parlamento gaúcho – na manhã desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre.

Lula ironiza escolha de Índio da Costa para vice de Serra

Leonencio Nossa, enviado especial a Dar Es-Saalam (Tanzânia)

Rapaz tenta chegar com uma cobra em danca tipica perto do presidente Lula, na Tanzânia. Foto: Celso Junior/AE

“Eu não sei se ele tem tanta virtude para ser escolhido a vice”, completou. “Mas o dado concreto é que acho que nem eu nem o Serra o conhecíamos.” – Lula

TSE aplica primeira multa a Serra por propaganda antecipada

Vannildo Mendes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou nesta terça-feira, 6, a primeira multa ao candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra. O tucano foi punido com multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada. Já o PSDB recebeu multa de R$ 7,5 mil.

Quarta-feira (07/07)

Dilma usa caminhada em São Paulo para atacar políticas tucanas

Rodrigo Alvares

Com a agenda desta quarta-feira, 7, focada no eleitor paulista, a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, aproveitou o lançamento de sua campanha no centro São Paulo para criticar os 16 anos de governo do PSDB no Estado.

“Não podíamos estar em melhor lugar. Aqui foi onde São Paulo começou, no Pátio do Colégio. Não é justo que essa cidade, que escolheu um colégio para começar, trate mal seus professores. É preciso que seja feita a revolução da educação e do conhecimento”, disse a petista.

Quinta-feira (08/07)

Dilma vê ‘desconfiança’ com PSDB ‘social’

Gustavo Porto

A candidata do PT à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, disse, em campanha na cidade de São José do Rio Preto (SP), que os governos do PSDB não têm credibilidade para propor programas sociais e que há uma desconfiança a respeito de seus adversários em cumprir metas nessa área. “Faça o que fizerem, a desconfiança a respeito dos governos do PSDB de cumprir programas sociais permanece”, afirmou a petista. “Não por causa das palavras, mas por atos e fatos que eles produziram ao longo dos governos.”

Sexta-feira (09/07)

Lily Marinho recebe Dilma

Sonia Racy

Lily Marinho recebe cerca de 40 mulheres em sua casa no Cosme Velho, Rio, para almoço com Dilma Rousseff. Encontros com outros candidatos não estão descartados.

Ministério Público pede que TSE multe Dilma

Carol Pires

O ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abertura de uma nova ação por propaganda eleitoral antecipada, contra Dilma Rousseff, candidata do PT à presidência da República. Dilma já foi multada três vezes pela Justiça Eleitoral, a última delas em R$ 5 mil por fazer propaganda eleitoral antecipada durante a inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart em São João de Meriti (RJ).

A nova representação do MPE afirma que Dilma infringiu a lei eleitoral mais uma vez, em 7 de abril, quando concedeu entrevista ao programa “Rádio Vivo”, da rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG). Na entrevista, segundo avaliação do procurador eleitoral, Dilma expôs sua candidatura, as plataformas de governo e fez comparações entre os governos de Fernando Henrique (PSDB) e Lula, configurando campanha fora de época.