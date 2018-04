A semana política: CNI/Ibope mostra Dilma à frente e PSDB corre atrás de vice para Serra

Por Rodrigo Alvares

Segunda-feira (21/06)

Serra: descriminalizar aborto liberaria ‘carnificina’

Por Carolina Freitas

O candidato à presidência pelo PSDB, José Serra, posicionou-se nesta segunda-feira, 21, contra a descriminalização do aborto. Para o tucano, a liberação promoveria uma “carnificina” no País. “Considero o aborto uma coisa terrível”, afirmou, em sabatina promovida pelo jornal “Folha de S. Paulo” e pelo portal UOL, na capital paulista. A legislação atual só permite o aborto em casos de estupro ou de risco de morte para a mãe.

Rivais fazem ‘terrorismo’ com privatizações, diz Serra em sabatina

por André Mascarenhas

Foto: Sérgio Castro/AE

Com demonstrações de bom humor e até um pedido de “perdão” por ter se atrasado, o tucano José Serra criticou, em sabatina na manhã de hoje, o que classificou como “terrorismo” feito por adversários em torno da questão das privatizações no debate eleitoral. Para o candidato do PSDB à Presidência da República, o tema “é um falso assunto”.

Terça-feira (22/06)

Google apresenta ao TSE dados sobre blog pró-Dilma

Por Elizabeth Lopes

O Google já apresentou ao ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informações sobre um blog pró-Dilma, hospedado no site da empresa, e que foi objeto de ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) por conter matérias enaltecendo a candidata do PT à Presidência da República e solicitar, inclusive, pedido de ajuda financeira. O site foi criado em novembro de 2008 com e-mail de registro desabafobrasil@gmail.com, informou o Google.

Lula inaugura terreno baldio no Pará

Por Eugênia Lopes/ALTAMIRA (PA) e Leonencio Nossa/MARABÁ (PA)

Foto: Dida Sampaio/AE

No esforço para impulsionar a campanha da petista Ana Júlia Carepa à reeleição no Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “inaugurou” um terreno baldio e comandou um comício em estádio de futebol.

Em Marabá, com estardalhaço, Lula anunciou, num palanque montado num terreno vazio da Transamazônica, o “início” da terraplenagem para construção de uma usina siderúrgica da Vale.

Quarta-feira (23/06)

Com 40%, Dilma lidera corrida presidencial pela 1ª vez, diz CNI/Ibope

Por Carol Pires e Rodrigo Alvares

Mesmo depois de o tucano José Serra ter sido amplamente exposto nos programas eleitorais que PSDB, DEM e PPS veicularam ao longo deste mês, a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff (PT), ganhou fôlego e aparece, pela primeira vez, liderando a pesquisa eleitoral do Ibope. Ela tem, segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 40% das intenções de voto, contra 35% de José Serra. Marina Silva, do PV, aparece com 9% da preferência do eleitorado.

José Serra brinca com o jovem Peter Costa, caracterizado como “estátua viva”, durante caminhada pelo centro de Guarulhos, acompanhado de Geraldo Alckmin e Orestes Quércia. Foto: Paulo Liebert/AE

Análise: Pesquisa CNI/Ibope

João Bosco Rabello, diretor da Sucursal de Brasília do jornal “O Estado de S.Paulo”, analisa os números da pesquisa CNI/Ibope:

Vox Pública: Média das pesquisas mostra retomada da ascensão de Dilma

Por José Roberto de Toledo

Pela primeira vez, Dilma Rousseff (PT) ultrapassou José Serra (PSDB) na média das pesquisas de intenção de voto, calculada pelo Estado. Ao longo dos últimos seis meses, a candidata de Lula conseguiu transformar, mês a mês, o que era uma desvantagem média de 20 pontos em uma pequena dianteira.

No gráfico das médias, ficam evidentes as tendências de longo prazo, e perdem importância as diferenças pontuais entre as pesquisas de um ou outro instituto.

Patrus Ananias será mesmo o candidato a vice de Hélio Costa ao governo de MG

Por Rosa Costa

O candidato a vice-governador de Minas Gerais na chapa do peemedebista senador Hélio Costa será mesmo o ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Patrus Ananias (PT). O acordo foi fechado na noite da última terça-feira, 22, numa reunião de cerca de duas horas na casa da candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff. Além de Dilma, estavam presentes o presidente do PT, José Eduardo Dutra, Patrus e o senador.

Quinta-feira (24/06)



Comando de campanha do PSDB reúne-se em SP para definir vice de José Serra

Por Elizabeth Lopes, Gustavo Uribe, Carolina Freitas e Rodrigo Alvares

Um dia depois da pesquisa CNI/Ibope que trouxe pela primeira vez a presidenciável do PT, Dilma Rousseff, à frente de José Serra (PSDB) na corrida presidencial, o comando de campanha do tucano e de partidos aliados, como o DEM, decidiu fazer uma reunião na capital para fechar a questão do vice na chapa do PSDB e discutir os rumos da campanha.

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva visita a cidade de Palmares inteiror do estado de Pernambuco apos as destruições causadas pelas chuvas desde a semana passada na regiao Mata Sul, interior do estado de Pernambuco.

Foto: Ernesto Rodrigues/AE

Sexta-feira (25/06)

Aliados dizem que Álvaro Dias será o vice de José Serra; PSDB não confirma

Por Rodrigo Alvares, Bruno Siffredi e Roberto Almeida

Depois de o presidente do PTB, Roberto Jefferson (PTB-RJ), dizer através de seu Twitter – durante o jogo da seleção brasileira – que o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) será o vice de José Serra na chapa que disputará a eleição presidencial deste ano, a informação tem sido negada pelos tucanos. Por meio do microblog, o ex-deputado escreveu: “Falei agora com o Sergio Guerra [presidente nacional do PSDB]. O vice será o Álvaro Dias”, disse.

Depois de assistir ao empate da seleção brasileira no jogo contra Portugal, Serra foi questionado sobre a possibilidade de Álvaro Dias ser o vice de sua chapa: “Sem dúvida, é um bom nome, mas isso é o presidente Sérgio Guerra que vai resolver com os outros partidos”.

Vice de Aloizio Mercadante foi rival de presidente do PT-SP

Por Malu Delgado

PT e PDT definiram o nome do vice na chapa de Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo. O escolhido, o professor universitário Antonio Clóvis Ferraz, conhecido no meio político como Coca Ferraz, foi militante do PSDB no passado e adversário político do presidente estadual do PT, Edinho Silva, em Araraquara.

O senador Eduardo Suplicy – que teve seu nome cogitado como vice de Aloizio – teria sido barrado por Marta Suplicy. Em maio, petistas da coordenação da campanha de Mercadante disseram que a ex-prefeita e pré-candidata da sigla ao Senado estava reticente em deixar a vaga de 1º suplente para o PDT.

Segundo um petista próximo a ex-prefeita, Marta tinha preferência pelo deputado federal Antonio Palocci, um dos coordenadores da campanha da ex-ministra Dilma Rousseff à Presidência.

Análise: Marina Silva e as pesquisas

João Bosco Rabello, diretor da Sucursal de Brasília de O Estado de S.Paulo, analisa o desempenho de Marina Silva na pesquisa CNI/Ibope.

