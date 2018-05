A Independência do Brasil, segundo o Facebook

Como seriam os diálogos entre os personagens da história se existisse o Facebook na época em que foi feita a Independência do Brasil? O pessoal do site youpix.com.br resolveu encarar a brincadeira e criou este uma página com esses diálogos. Estão lá nomes como Napoleão Bonaparte, D. João VI, Dom Pedro I e José Bonifácio, em meio a celebridades da internet, como a Xuxa Verde e o Garoto Mamilo, entre outros.

A linguagem imita a que encontramos em muitas páginas do Facebook, usando inclusive algumas gírias que se tornaram populares a partir da internet.

Logo no primeiro post, Napoleão Bonaparte avisa Dom João VI:

“Ae seu arregão, agora tá tudo fechado aqui na Europa. #todoschora”

Dom João VI responde, como faria um jovem de hoje em dia: “vixi, não tá fácio”.

E assim segue a história, passando pelos momentos marcantes do processo da Independência – no Dia do Fico, José Bonifácio pede para D. Pedro I: “Fica, vai ter Bolo”.

Segundo explicou Bia Granja, uma das criadoras da pérola, o Youpix é um site que acompanha a cultura de internet “e de vez em quando a gente faz alguma coisa de humor com as redes sociais.”

Vale a pena dar uma conferida:

youpix.com.br