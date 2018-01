A CNH vencida de Aécio na imprensa mineira

A abordagem do senador Aécio Neves em uma blitz da Operação Lei Seca, no Rio de Janeiro, ainda rende espaço na imprensa mineira. Nesta terça-feira, 19, dois dos três sites vinculados à jornais que circulam no Estado dão destaque ao caso.

No ‘Estado de Minas’ já não há menções e a busca não traz conteúdos recentes ligados ao senador. No site do jornal ‘Hoje em Dia’, o destaque é para a informação de que o carro dirigido pelo senador durante a blitz pertence à Rádio Arco-Íris Ltda, da qual é sócio. Na segunda-feira, 18, o site também publicou matérias que resgatam declarações de 2009, quando o ainda governador de Minas defendeu o rigor da Lei Seca e o uso de bafômetros.

No ‘O Tempo’, o destaque desta terça é para o fato de a carteria de habilitação de Aécio estar vencida desde fevereiro. Nos dias anteriores, o site também publicou o vídeo do senador em 2009.